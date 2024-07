Homburger Bergrennen Zajelsnik rast in Rekordzeit zum „Triple“

„Dass ich den Rekord so weit nach unten schrauben konnte, war auch für mich eine Überraschung“, jubelte der Gesamtsieger am Sonntag nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung. Und sein Erfolg war alles andere als ein Zufall. In seinem Nova Proto NP01 mit mehr als 500 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von rund 300 Kilometern in der Stunde unterbot er den alten Streckenrekord in jedem seiner drei Wertungsläufe. Im zweiten Lauf lieferte er 1:04,898 Minuten ab – im dritten passierte er den Zielstrich nach 1:05,004 Minuten. Damit ließ der Freiburger der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Gewertet wurden die je besten zwei Durchgänge der Fahrer. Und so lag Zajelsnik in der Addition in 2:08,429 Minuten weit vor dem Zweitplatzierten Benjamin Noll aus Bad Neustadt, der mit seiner Osella PA 30Zyteck LRM 2:17,273 Minuten benötigte. Dritter wurde Marco Lorig aus Rinteln in seiner Dallara F305 (2:24,271). Dabei hatte der Sieger im letzten Durchgang sogar ein wenig den Fuß vom Gaspedal genommen, wie er schmunzelnd erklärte. Der Deutsch-Slowene ist dem Motorsport verbunden seit er 15 Jahre alt ist. Er hat an zahlreichen internationalen Veranstaltungen teilgenommen. Doch das Homburger Bergrennen besitze einen besonderen Platz in seinem Herzen, versicherte der 42-Jährige, der für den Verein MSC Erftal startet. Beim Bergrennen triumphierte er bereits vor fast zwei Dekaden – im Jahr 2006. Auch im Vorjahr stand er auf dem Siegerpodest ganz oben. Am Sonntagabend wurde er nun bei der Siegerehrung für das „Triple“ geehrt.