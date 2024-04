Schwimmer der WSF Zweibrücken Erneute Nominierung für JEM im Visier

Sollte es bei den Swim Open für Raje noch nicht klappen mit einer der beiden Top-Zeiten über seine Strecken, hätte er kommende Woche beim Swim Cup in Regensburg eine weitere Chance, die Fahrkarte nach Vilnius zu lösen. „Wie schon im vergangenen Jahr beträgt der Qualizeitraum für die JEM zwei Wochen. 2023 waren wir zunächst in Heidelberg und dann in Berlin.“ Dieses Mal seien zuerst die Swim Open, kommende Woche startet Raje dann noch in Bayern. „Ich will aber auf jeden Fall schon jetzt versuchen, mich zu qualifizieren.“ Vor Regensburg müsse er dann allerdings so oder so online einen Blick in die Bestenlisten werfen, um zu sehen, „ ob ich im Rahmen bin oder ob die Konkurrenten – eigentlich sind es meine Freunde, aber man muss sie hier leider auch Konkurrenten nennen – schneller sind als ich“. Sollte es Raje am Wochenende in Berlin also bereits gelingen, die Qualizeiten zu unterbieten, „dann kann ich mich zwar freuen, aber ich muss dann schon schauen, wie gut ich liege, um zu wissen, ob ich in Regensburg relativ entspannt rangehen kann oder ob es dort für mich um alles geht.“