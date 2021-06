Schwimmen : Raje knackt erneut Altersklassenrekord

WSF-Schwimmer Michael Raje hat am Sonntag gleich in drei Disziplinen eine neue Bestzeit aufgestellt. Über seine Paradestrecke 50 Meter Brust sogar wieder einen neuen Altersklassenrekord. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Ettelbruck Das Nachwuchs-Talent der WSF Zweibrücken steigert seine Bestzeit über die 50 Meter Brust auf 28,85 Sekunden. Neue Bestmarken erzielt er zudem über die 50 Meter Freistil und Schmetterling.

Er hat es wieder getan: Bei seiner Rückkehr ins Wettkampfgeschehen hat Michael Raje gleich einen neuen deutschen Altersklassenrrekord aufgestellt. Im luxemburgischen Ettelbruck bewies der Schwimmer der Wassersportfreunde Zweibrücken über seine Paradestrecke 50 Meter Brust am Sonntag einmal mehr, dass auch die erschwerten Trainingsbedingungen durch die Corona-Pandemie seine Leistungen nicht bremsen können. Nach 28,85 Sekunden schlug er als Erster an, ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich lassen und setzte die neue Bestmarke. Die Zeit bedeutet den neuen deutschen Rekord in der Altersklasse der 15-Jährigen. Im vergangenen Jahr, im letzten Wettkampf vor dem ersten Lockdwon, hatte Raje den Rekord der AK 14 über diese Strecke auf 29,98 Sekunden geschraubt, im ersten Wettkampf seit Beginn der Corona-Krise im September in Weinheim verbesserte er diesen nochmal auf 29,75 Sekunden. Nun also die erneute Steigerung seiner Bestzeit.