2. Fußball-Bundesliga : Der „wilde Ritt“ geht in die zweite Runde

Kaiserslautern/Magdeburg Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern tritt an diesem Freitag beim 1. FC Magdeburg an. Das Hinspiel war ein Spektakel. Mit einem Sieg könnten die Roten Teufel zehn Spieltage vor Saisonende schon einen Haken unter ihr Saisonziel setzen.

Dirk Schuster muss lachen, als ihm am Mittwoch die Frage gestellt wird, ob er sich an das Hinspiel seines Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg noch erinnern könne. „Das war ein wilder Ritt, ein Spektakel, das bestimmt vielen Zuschauern Spaß gemacht hat“, sagt der Fußballlehrer. Und ergänzt: „Sowas bleibt natürlich in Erinnerung.“ Im Fritz-Walter-Stadion lautete das Endergebnis im August vergangenen Jahres 4:4. Der FCK war damals 1:0 in Führung gegangen. Der FCM drehte die Partie aber mit drei Treffern in Serie. 25 Minuten vor dem Ende lagen aber die Roten Teufel wieder mit 4:3 vorne, ehe Magdeburg doch noch der Ausgleich gelang. An diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) kreuzen die beiden Teams in Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal in dieser Saison die Klingen.