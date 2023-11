Fußball-Verbandsliga Nordost Palatia-Trainer Gessner will eine Reaktion sehen

„Ich erwarte von meiner Mannschaft eine Reaktion“ fordert Limbachs Trainer Patrick Gessner, der weniger mit dem Ergebnis, sondern vielmehr mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Wiesbach unzufrieden war. „Wir waren oft unkonzentriert, kamen nicht in die Zweikämpfe. Das hat der Gegner wesentlich besser gemacht“, analysiert der 40-Jährige. Mit einem Polster von neun Punkten auf den Zweiten FSG Schiffweiler-Landsweiler, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, empfängt die Palatia am Sonntag um 15 Uhr den Aufsteiger SG Nohfelden-Wolfersweiler, der Tabellenneunter ist. Es ist das erste Pflichtspielduell beider Teams überhaupt. Gessner erwartet einen kompakten und kampfstarken Gegner, der seine Stärken in der Offensive hat. Vor allem den SG-Spielertrainer Steffen Backes, der schon 13 Tore erzielt hat, müsse seine Mannschaft im Auge behalten, fordert Gessner, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Mit einem Sieg hätte Limbach die Herbstmeisterschaft übrigens schon in der Tasche.