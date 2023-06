Fußball So plant der FC Homburg für die neue Saison

Fast komplett ist der Vorbereitungsspielplan des FC Homburg. Zum ersten Training bittet Danny Schwarz am Montag, 26. Juni. Das erste Vorbereitungsspiel findet am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr beim Oberligisten FK Pirmasens statt. Danach geht es vom 7. bis 13. Juli in Hirschegg im Kleinwalsertal wie im Vorjahr in ein mehrtägiges Trainingslager. Dabei stehen mehrere Partien auf dem Programm. So bestreitet Homburg am 8. Juli bei einem Turnier des FC Kempten um 16 Uhr ein Spiel gegen den Gastgeber und eine weitere Partie gegen den TSV Kottern oder den FV Ravensburg. Am Folgetag sind die Homburger in Hirschegg um 16 Uhr gegen den 1. FC Sonthofen. gefordert. Für den vorletzten Tag des Trainingslagers ist am 12. Juli ein Testspiel beim österreichischen Erstligisten SCR Altach geplant. Nach der Rückkehr aus Österreich wird der FC Homburg am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr beim SV Schwarzenbach anlässlich dessen 100-jährigen Bestehens auflaufen. Höhepunkt im Testspielkalender ist das Vorbereitungsspiel am Samstag, 22. Juli. Dann gastiert um 14 Uhr Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Waldstadion. Weitere Testspiele sollen folgen.