Fußball-Landesliga West SG Rieschweiler will Druck auf Mitkonkurrenten erhöhen

Am Samstag empfängt der TSC nun um 15 Uhr die auf Rang acht platzierte SG Meisenheim-Desloch-Lauschied am Wattweiler Berg. Das Hinspiel war mit 3:2 (1:1) an die SG gegangen. „Wir haben diese Woche an Ostermontag trainiert – und anschließend noch mittwochs und freitags. Noch einmal: Es ist bitter, was gegen Rodenbach passiert ist. Am wenigsten konnte aber dafür unsere Mannschaft. Man muss jetzt abwarten, was entschieden wird. Bislang haben wir noch nichts Neues gehört“, sagt TSC-Trainer Özal Acar. Es bleibe den TSC-Spielern nichts anderes übrig, als weiterhin positiv nach vorne zu schauen und voll konzentriert das anstehende Spiel anzugehen. „Das Hinspiel hatten wir richtig unglücklich verloren. Von daher haben wir da noch einiges gutzumachen. Letztlich hatten wir uns da zu viele individuelle Fehler erlaubt“, sagt Acar. Man treffe auf eine sehr junge Mannschaft, die über ihre enorme Geschlossenheit komme und agiere. „Falls wir unsere PS auf den Platz bringen, wird es allerdings auch dieser Gegner schwer gegen uns haben. Was wir seit drei Wochen Spiel für Spiel abrufen, ist wirklich überragend. Dafür muss ich wirklich mal die Jungs loben“, betont der TSC-Trainer. Aber man werde dennoch nicht den Fehler begehen, irgendeinen Gegner zu unterschätzen und wisse ganz genau, was am Samstag mit diesen jungen, hungrigen Spielern „auf uns zukommt“, schießt Acar nach.