Regionalliga Südwest Wichtiger erster Saisonsieg für FC Homburg

In den letzten 20 Minuten wollte der FC Homburg unbedingt den Sieg. Das Team tat sich zwar weiter gegen die massiv in der Defensive stehenden Bahlinger schwer, kam aber in der 80. Minute zu der entscheidenden Szene des Nachmittags. Tim Steinmetz spielte einen langen Ball auf Markus Mendler. Der lief sich auf der rechten Seite im Strafraum frei und bediente den mitgelaufenen Harres, der aus wenigen Metern den 1:0-Siegtreffer für den FC Homburg markierte. „Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Platz, Hitze und auch der Kopf mussten mitspielen. Der Sieg war verdient, auch weil wir ihn unbedingt wollten“, so der Torschütze des Tages. Doch: „Mental mussten wir nach den vielen Misserfolgen bisher in der Regionalliga auch nachlegen. Wichtig war allein der Sieg, der uns nun Auftrieb für die kommenden Spiele und Wochen geben sollte. Die drei Punkte waren für die Moral sehr wichtig. Wir werden uns weiter verbessern“, sagte Schwarz. Dies gilt bereits für das kommende Spiel der Grün-Weißen in der Regionalliga Südwest am nächsten Freitag um 19 Uhr im Homburger Waldstadion, wenn der FC Homburg den FSV Frankfurt erwartet. Dann soll der erste Heimsieg der Saison her.