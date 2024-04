Fußball-Landesliga Aus Rieschweiler nach Rio und wieder zurück

Am 13. Juli 2014 stand Erik Durm vor knapp 75 000 Zuschauern auf den Rängen – und Millionen an den Fernseh-Geräten – auf dem Spielfeld des Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro und stemmte nach dem 1:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft über Argentinien zusammen mit Miroslav Klose den WM-Pokal in die Höhe. Ganz so viele Fans wie in Brasilien werden wohl nicht dabei sein, wenn Durm im kommenden Sommer rund zehn Jahre nach diesem magischen Moment an der dicken Eiche auf dem Rasen steht. Die Ovationen werden ihm dennoch gewiss sein. Denn der heute 31-Jährige, der seine Profikarriere Anfang des Jahres beim 1. FC Kaiserslautern beendet hat, kehrt tatsächlich zu jenem Verein zurück, bei dem für ihn alles begonnen hatte. Durm, der zwischen 1997 und 2008 bei der SG Rieschweiler das Fußballspielen erlernte, kommt zurück an seine alte Wirkungsstätte. Am Mittwochabend wurde er offiziell vorgestellt. Der Verein hatte den prominenten Neuzugang aber schon am Mittag verkündet – und postete dazu im sozialen Netzwerk Facebook ein Video mit vielen Bildern: Auf denen der kleine Erik etwa als Knirps im Trikot der SG Rieschweiler zu sehen ist. Aber auch als gestandener Spieler mit Trainern wie Jürgen Klopp und Joachim Löw, mit denen er im Laufe seiner langen und erfolgreichen Karriere zusammengearbeitet hatte.