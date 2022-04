Handball-Oberliga : Auf der Jagd nach dem ersten Auswärtssieg

Vor dem Hinspiel gegen die HSG Völklingen stand es für die VTZ Saarpfalz so schlecht, dass Trainer Philip Wiese (am Ball) selbst wieder die Schuhe schnürte – und beim 22:19-Sieg prompt bester Feldtorschütze wurde. Für die VTZ ging es seitdem aufwärts, Völklingen steht vor dem Rückspiel am Sonntag immer noch im Keller. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Völklingen Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz muss am Sonntag beim Vorletzten HSG Völklingen ran. Seit dem Hinspiel hat sich viel getan.

Um den Vorsprung auf die Gefahrenzone zu vergrößern, will die VTZ aber weiter punkten – und zwar schon am Sonntag um 18 Uhr im Auswärtsspiel in der Hermann-Neuberger-Halle beim Vorletzten HSG Völklingen. Das Hinspiel gewann die VTZ mit 22:19 – brachte den Erfolg aber erst in der Schlussphase in trockene Tücher. Die Begegnung war damals von viel Kampf und noch mehr Krampf geprägt. Die Zweibrücker hatten erst drei Punkte auf dem Konto. Auch Völklingen stand im Tabellenkeller. Beide Mannschaften spielten ohne viel Selbstvertrauen. Bester Mann auf dem Feld war HSG-Schlussmann Alexander Dreier, der die Zweibrücker mit 20 Paraden lange zur Verzweiflung trieb. Bester Feldtorschütze war damals mit fünf Treffern übrigens VTZ-Trainer Philip Wiese, der aufgrund des schwachen Saisonstarts seines Teams selbst auf der Platte stand.