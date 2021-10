Handball-Oberliga : Von Laupperts Reise in die eigene Vergangenheit

Robin von Lauppert (am Ball) trifft mit der VTZ Saarpfalz am Sonntag auf seinen ehemaligen Verein HSG Worms. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Worms Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz peilt am Sonntag bei der HSG Worms den ersten Saisonsieg an. Für einen Zweibrücker ist es ein ganz besonderes Spiel.

Von Jadran Pesic

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz nehmen einen neuen Anlauf Richtung erster Saisonsieg. Und zwar am Sonntag um 18 Uhr in der Nikolaus-Dörr-Halle im Auswärtsspiel bei der HSG Worms. Doch die Trauben in der Nibelungenstadt hängen hoch. Die HSG hat eine der jüngsten Mannschaften der Liga und zeigte sich in den ersten drei Saisonpartien äußerst spielfreudig. Auswärts bei Aufstiegsaspirant TV Homburg musste Worms seine bislang einzige Saisonniederlage hinnehmen – und die fiel mit 25:26 denkbar knapp aus.

Die Zweibrücker stehen hingegen nach vier Spielen noch ohne Saisonsieg da. Bislang hat es lediglich für zwei Unentschieden gereicht. Besonders das zweite Remis bei der HSG Kastellaun/Simmern war enttäuschend, denn die VTZ hatte die Partie über weite Strecken im Griff, führte 66 Sekunden vor der Schluss-Sirene noch mit drei Treffern. Am vergangenen Wochenende setzte es zu Hause gegen Homburg eine 17:22-Derbypleite – und die VTZ musste sich den Vorwurf gefallen lassen, das Spiel im Angriff verloren zu haben. „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben uns von den Homburgern einschüchtern lassen“, haderte Torwart Yannic Klöckner, bester Zweibrücker an diesem Abend. Während die Abwehrleistung durchaus solide war, fiel die Ausbeute im Angriff enttäuschend aus. „Von Homburg habe ich mir mehr erwartet. Wirklich umgehauen haben sie mich nicht. Ich denke, dass wir uns in diesem Spiel mit der schlechten Angriffsleistung selbst geschlagen haben“, sagte Klöckner.

Das soll am Sonntag in Worms nicht erneut passieren. In der Offensive ist also eine Steigerung vonnöten. Doch auch die Defensive der VTZ muss in Worms hellwach sein. Auf die Zweibrücker Abwehr kommt eine spielstarke Mannschaft zu, die in Luca Steinführer, Marco Kimpel und Marvin Seyfried ihre drei gefährlichsten Schützen hat. Zudem kann sich die Mannschaft von Trainer Marco Tremmel gerade in den Heimspielen auf ein frenetisches Publikum verlassen, das bei engen Partien durchaus den Unterschied machen kann.

Für einen Spieler der VTZ wird die Partie am Sonntag eine Reise in die eigene Vergangenheit. Vor seinem Wechsel Anfang 2020 Richtung Zweibrücken ging Robin von Lauppert für die HSG Worms auf Torejagd. „Dort habe ich gelernt, besser mit Druck umzugehen. Zahlreiche Menschen bei der HSG investieren ehrenamtlich viel Arbeit in den Verein. Davor habe ich großen Respekt“, erzählt der 22-Jährige. Er ergänzt: „Es war eine lehrreiche Zeit, die mich ruhiger und gelassener gemacht hat.“ Diese Ruhe half ihm auch, die lange Zwangspause zu überstehen. Zwar ist der 22-Jährige seit nun fast zwei Jahren bei der VTZ. Diese Saison ist aber seine erste „richtige“ in Zweibrücken.

Von Laupperts Kontakt nach Worms ist nicht abgerissen, vor allem nicht zu Janis Hafer, dem von Lauppert am Sonntag aber nicht auf dem Feld gegenüberstehen wird. Der Wormser ist verletzt. „Auch ansonsten habe ich mich mit den Jungs, die noch dort spielen, immer sehr gut verstanden. Ich freue mich, sie am Wochenende alle mal wieder zu sehen“, erzählt von Lauppert. Er verrät aber auch: „In dieser Woche hatte ich keinen Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern. Und das wird bis Sonntag auch so bleiben.“