Handball-Oberliga : Auf der Jagd nach dem dritten Saisonsieg

Zweibrücken Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz will am Sonntag endlich wieder siegen. Doch der Rückraum der Zweibrücker bereitet weiter Sorgen.

Seit drei Spieltagen warten die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz auf den dritten Saisonsieg. Der soll an diesem Sonntag im Heimspiel ab 17 Uhr in der Westpfalzhalle gegen die „Südpfalz Tiger“ gelingen – eine Spielgemeinschaft der Vereine aus Ottersheim, Bellheim, Kuhardt und Zeiskam. Ein Selbstläufer wird dieses Unterfangen nicht. Der Aufsteiger spielt bislang eine gute Saison und belegt den sechsten Rang. Zweibrücken ist nach acht Spieltagen Tabellen-13. Vom Tabellenende trennen die Mannschaft der Trainer Kai Schumann und Philip Wiese nur zwei Punkte.

Am vergangenen Spieltag in Mülheim war die VTZ am dritten Saisonsieg schon dicht dran. Acht Minuten vor dem Ende lagen die Zweibrücker noch mit zwei Toren vorn – doch in der Restspielzeit gelang kein einziger Treffer mehr – die VTZ verlor mit 22:24. Dass den Rosenstädtern auf der Zielgeraden die Puste ausging, lag auch an den verletzungsbedingten Ausfällen von Moritz Baumgart und Tomas Kraucevicius. Die verbliebenen Rückraumspieler bekamen kaum Pausen. Sie hielten 55 Minuten wacker mit. Aber eben keine 60.