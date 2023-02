Handball-Oberliga : Ein richtungsweisendes Kellerduell für die VTZ

Zweibrücken Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz muss am Sonntag auswärts bei der HSG Worms antreten. Für die Zweibrücker, die Vorletzter sind, wäre ein Sieg überlebenswichtig.

Die Luft wird dünner für die Handballer der VTZ Saarpfalz. Das Feld in der Oberliga-RPS hat sich in den letzten Wochen etwas entzerrt, so dass der Kampf um den Klassenerhalt derzeit vor allem vier Teams betrifft. Neben der VTZ ist eine der vier Mannschaften die HSG Worms, wo die Rosenstädter am kommenden Sonntag antreten. Im Hinspiel konnten die Zweibrücker einen klaren Heimsieg einfahren, doch im Rückspiel geht die HSG als leichter Favorit in die Partie. Anpfiff ist um 17 Uhr.