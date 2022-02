Handball-Oberliga : „Wir werden alles aufbieten, was wir können“

Das Trainerduo der VTZ Saarpfalz, Kai Schumann (2. v. li.) und Philip Wiese (3. v. l.) arbeiten seit ihrem Amtsantritt unter erschwerten Bedingungen. Auch in dieser Saison legt Corona dem Handball-Oberligisten zahlreiche Steine in den Weg. In den letzten Spielen trat die VTZ mit einer Rumpftruppe an – und schlug sich gegen starke Gegner achtbar. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Kastellaun sieht die Personalsituation ein wenig freundlicher aus. Foto: Wittenmeier Foto: maw/Martin Wittenmeier