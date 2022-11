Handball-Oberliga : VTZ Saarpfalz kommt auf der Zielgeraden vom Kurs ab

Trotz einer starken Leistung von Robin von Lauppert (am Ball) verlor die VTZ Saarpfalz ihr Spiel in Mülheim knapp. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Mülheim Handball-Oberligist trifft in Mülheim in den letzten acht Minuten das Tor nicht mehr – und verliert knapp mit 22:24.

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz haben ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zur klaren Heimpleite eine Woche zuvor gegen den TV Nieder-Olm (24:30) unterlag die VTZ am Samstag bei Handball (HB) Mülheim-Urmitz mit 22:24 (11:13). Erfolgreichster Zweibrücker Schütze war Rückraumspieler Robin von Lauppert mit sieben Treffern.

Die Schwere der Aufgabe war den Zweibrückern schon vor der Partie bewusst. Durch den Ausfall von Rückraumspieler Moritz Baumgart (gebrochener Finger), der in dieser Saison bislang offensiv und defensiv konstant gute Leistungen bot, fehlte dem VTZ-Trainerduo Kai Schumann und Philip Wiese ohnehin eine wichtige Option. Dann verletzte sich vor der Partie auch noch Führungsspieler Tomas Kraucevicius. In Mülheim agierte deshalb mit Dominik Rifel ein Rechtshänder im rechten Rückraum. Keine optimale Ausgangslage.

Die Partie verlief zunächst auf Augenhöhe. Vor der Pause wechselte die Führung mehrfach. Beide Teams fokussierten sich aufs Verteidigen. Der erste Treffer fiel erst in der dritten Minute – und auch in der Folge zeigten sich beide Abwehrreihen hellwach. Zur Pause hatten die Hausherren sich dann aber doch einen kleinen Vorsprung erspielt. Mit der Halbzeit-Sirene verwandelte Mülheims Tim Hemmerle einen Siebenmeter zum 13:11 für Mülheim-Urmitz.

Doch in der zweiten Halbzeit war es zunächst die VTZ, die der Partie ihren Stempel aufdrückte. Vor allem von Lauppert fand immer wieder Wege, die Mülheimer Abwehr zu überwinden. Mit seinem vierten Tor in Halbzeit zwei brachte er die VTZ in der 44. Minute mit 17:15 in Führung. Auch die Abwehr der Zweibrücker machte nach der Pause zunächst einen Riesenjob, ließ nur zwei Tore in 14 Minuten zu.