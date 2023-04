Handball-Oberliga „Solche Aktionen sind unser Tod“

VTZ-Trainer Marek Galla war insgesamt nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Eine Sache stieß dem Übungsleiter aber sauer auf: „Wir haben uns zu oft zu Einzelaktionen hinreißen lassen und den Weg über die Mitte gesucht. Solche Aktionen sind unser Tod“, ärgerte sich Galla. Sein Ansatz war, das Spiel breiter anzulegen, um so die Abwehr der HSG mehr in Bewegung zu bringen. Das gelang in der Anfangsphase noch sehr gut. Die VTZ führte kurz nach Beginn mit 3:1. Bingen bekam das zunächst variable Angriffsspiel der VTZ nur bedingt in den Griff und tat sich zudem schwer, seinen Offensivmotor ins Laufen zu bekommen. So konnten die Gastgeber die Führung zunächst halten. Abderrahmane Belhadi erzielte nach einer Viertelstunde das 8:6 für die VTZ.