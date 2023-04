Handball-Oberliga VTZ Saarpfalz kassiert Knockout mit der Schluss-Sirene

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz sind am Samstag im Auswärtsspiel beim HV Vallendar an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Der Tabellen-13. aus Zweibrücken unterlag beim Fünften knapp mit 22:23 (10:14). Besonders bitter für die VTZ: Der entscheidende Gegentreffer fiel quasi mit der Schluss-Sirene per Siebenmeter. Moritz Baumgart war mit acht Treffern erfolgreichster Schütze der VTZ.