Handball-Oberliga Im letzten Saisondrittel müssen Punkte her

Zumindest die HSG Worms wollen die Zweibrücker aber bis Saisonende noch abfangen. Die HSG liegt nur einen Punkt vor der VTZ, die das Gastspiel in Worms am vorletzten Spieltag deutlich mit 35:23 gewann. Will die VTZ auch das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Nibelungenstädter um Platz 13 gewinnen, müssen langsam aber auch Punkte her, die nicht unbedingt eingeplant sind. Zum Beispiel am Samstag beim Achten Nieder-Olm. Die Mannschaft von Trainer Tino Stumps ist zwar seit vier Spielen ohne Sieg, gleich drei der Partien endeten aber Remis. Das Hinspiel taugt für die VTZ nicht unbedingt als Mutmacher, sie verlor zu Hause mit 24:30.