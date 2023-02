Handball-Oberliga : Dentzer und die VTZ wollen raus aus dem Keller

Endlich wieder einen Sieg feiern: Das ist das Ziel von Torhüter Norman Dentzer (im Bild) und der VTZ Saarpfalz. Im Auswärtsspiel bei der HSG Eckbachtal will der Kapitän am Sonntag mit einer starken Leistung vorangehen. Ein Sieg wäre im Kampf gegen Abstieg überlebenswichtig. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Handballer der VTZ Saarpfalz treten am Sonntag bei der HSG Eckbachtal an. Als Drittletzter der Oberliga braucht die VTZ dringend einen Sieg. So einfach wie im Hinspiel wird es am Wochenende aber wohl nicht werden.

Nach 17 von 30 Saisonspielen bilden die Handballer der VTZ Saarpfalz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gemeinsam mit dem TuS Dansenberg II und der HSG Nahe-Glan das Trio, das am stärksten vom Abstieg bedroht ist. Die drei Teams stehen mit jeweils nur sechs Punkten am Tabellenende. Damit sich das ändert, brauchen die Zweibrücker Erfolge. Zum Beispiel wie den im Hinspiel gegen die HSG Eckbachtal, bei dem die VTZ an diesem Sonntag zum Rückspiel antritt. Den ersten Vergleich hatten die Zweibrücker mit 37:24 turmhoch gewonnen. Doch wenn das Rückspiel um 17 Uhr in der Sporthalle in Dirmstein angepfiffen wird, sind die Vorzeichen andere.

Im Oktober vergangenen Jahres feierten die Zweibrücker gegen die HSG den höchsten Saisonsieg. Dass der Heimerfolg so klar ausfiel, lag aber nicht nur an der guten Leistung der Rosenstädter, sondern auch daran, dass die HSG ersatzgeschwächt in der Westpfalzhalle antrat – unter anderem auf beide etatmäßigen Torhüter verzichten musste.

Auswärts sind die Eckbachtaler „Gekkos“ zudem nicht unbedingt dafür bekannt, für Angst und Schrecken zu sorgen. Zuhause aber umso mehr. Seit Jahren zeigen sie in ihren Heimspielen immer wieder starke Leistungen. Auch in dieser Saison gelangen der HSG fünf ihrer sechs Saisonsiege in Dirmstein.

Der Zweibrücker Torwart, Kapitän und Leistungsträger Norman Dentzer weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Im Hinspiel hatte Eckbachtal Verletzte und ist ohne sein Torwart-Duo angereist. Die sind am Wochenende aber beide wieder dabei. Und in Eckbachtal, wo kein Harz erlaubt ist, ist es nie leicht zu gewinnen“, weiß der erfahrene Schlussmann der VTZ. Er ergänzt: „Wir müssen alle alles geben, um eine Chance zu haben.“ Dentzer ist auch in dieser Saison eine der wichtigsten Säulen der Zweibrücker. Der Kapitän liefert im Gehäuse konstant gute Spiele ab. Auf ihn wird es voraussichtlich auch am Wochenende wieder ankommen.

Die Eckbachtaler Mannschaft von Trainer Thorsten Koch hatte im Laufe der Saison immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen. Zudem verloren sie vor der Saison ihren Top-Torschützen Nisse Nehrdich, der sich dem Oberligisten, HSG Bieberau/Modau, anschloss. Doch trotz des schmerzhaften Abgangs und der Ausfälle schaffte die HSG es in der laufenden Spielzeit trotzdem für Ausrufezeichen zu sorgen. Unter anderem bezwang Eckbachtal den Tabellensechsten TV Offenbach und schoss den starken Aufsteiger HB Mühlheim-Urmitz (40:31) aus der Dirmsteiner Sporthalle.

Eckbachtal ist mit zwölf Punkten Tabellenzwölfter und hat sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Um nicht in die gefährliche Zone zu rutschen, muss auch die HSG zwingend weiter punkten. Aus einer ausgeglichenen Mannschaft ragen bei Eckbachtal Top-Torschütze Jochen Schloß sowie Timo Kluzik heraus.

Sechs Niederlage in Folge haben die Zweibrücker seit ihrem letzten Erfolg im November vergangenen Jahres einstecken müssen. Doch gegen die zwei Top-Teams der Liga, den TV Homburg und die SF Budenheim, zeigte das Team von Trainer Marek Galla zuletzt ansprechende Leistungen – und konnte trotz der Misserfolgs-Serie zumindest etwas Selbstbewusstsein tanken. „In beiden Spielen waren viele Phasen dabei, in denen wir mithalten konnten“, so Dentzer.