Handball-Oberliga : Neustart unter erschwerten Bedingungen

Nein, das ist nicht die komplette Mannschaft des Handball-Oberligisten VTZ Saarpfalz – sondern es sind lediglich acht der neun Neuzugänge (von links): Jannick Flockerzi, Moritz Michel, Kevin Hauck, Hendrik Rolshausen, Norman Dentzer, Robin von Lauppert, Julian Kreis und Thomas Jung. Es fehlt Moritz Baumgart. Foto: Jadran Pesic

Zweibrücken Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz sind am Montag in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Das Trainerduo – die VTZ-Urgesteine Kai Schumann und Philip Wiese – stehen vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen.

Es hatte endlich wieder etwas von Normalität, als die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz am Montagabend die Vorbereitung auf die kommende Saison aufnahmen. Für die VTZ um das Trainerduo Philip Wiese und Kai Schumann steht aber nicht nur eine neue Spielzeit auf dem Programm – es ist gewissermaßen gleich ein kompletter Neustart.

Nur noch fünf Spieler sind vom letztjährigen Oberligakader übrig. Unter anderem verließ Zweibrückens Top-Torschütze Tom Paetow den Verein. Im Gegenzug schlossen sich den Saarpfälzern gleich neun neue Akteure an. Aus so vielen Spielern, die in weiten Teilen noch nie zusammen auf dem Feld standen, eine schlagkräftige Truppe zu formen, wird eine Herkulesaufgabe für die Trainer. Und eine, die Zeit kostet. Vor diesem Hintergrund wollen weder Wiese noch Schumann konkrete Saisonziele definieren. Die Mannschaft solle sich zunächst finden – und gemeinsam mit den Trainern eine Spielidee entwickeln.

Info Der Kader der VTZ Saarpfalz Trainer: Philip Wiese, Kai Schumann; Im Tor: Yannic Klöckner, Norman Dentzer; Feldspieler: Dominik Rifel, Jacob Brauns, Tomas Kraucevicius, Erik Zilincik, Thomas Jung, Robin von Lauppert, Julian Kreis, Hendrik Rolshausen, Kevin Hauck, Moritz Baumgart, Moritz Michel und Jannick Flockerzi

Vor großen Herausforderungen stehen aber alle Teams der Oberliga-RPS. Auch finanziell. Denn der neue Modus, der für die anstehende Runde wegen des verspäteten Starts notgedrungen eingeführt wurde, ist eine Belastung. Die Liga wird in zwei regionale Staffeln unterteilt. Auf der einen Seite spielen neun Mannschaften der Verbände Rheinhessen und Rheinland. Auf der anderen Seite werden sich die acht Teams aus der Pfalz und dem Saarland messen. Nach einer Hin- und Rückrunde spielen die beiden besten Teams der zwei Staffeln den Oberliga-Meister aus. Absteigen müssen die beiden letzten der jeweiligen Staffel. Die Zweibrücker bestreiten statt 30 Saisonspielen nun also nur noch 14, davon sieben in eigener Halle. Das bedeutet große Einbußen auf der Einnahmenseite. Dass die Staffeln entsprechend der Regionen zusammengestellt wurden, mindert zwar Kosten und Aufwand, da weite Auswärtsfahrten entfallen. Ob und in welcher Form vor (zahlendem) Publikum gespielt werden kann, ist aber ebenfalls noch nicht klar.

Probleme haben also alle Teams, die verkürzte Saison trifft aber insbesondere die VTZ hart. Fehler werden in den kleineren Staffeln härter bestraft. Die Chance, einen verpatzten Saisonstart wieder auszubügeln, sind weniger. Der Weg ans Tabellenende ist kürzer. Mechanismen müssen also möglichst schon zum Saisonstart greifen, für eine Entwicklung bleibt weniger Zeit. Das trifft die VTZ, die viele Spieler integrieren muss, doppelt. Ein guter Start in die Saison wäre für das Teams folglich immens wichtig.

Deshalb war die Mannschaft bereits vor dem offiziellen Vorbereitungsbeginn nicht untätig. Mit Hilfe einer App wurden die Grundlagen im Bereich der Fitness gelegt. Das war zwar hilfreich – aber nicht optimal: „Wir Handballer leben vom Miteinander und dem gemeinsamen Training. Deswegen ist diese Form grundsätzlich nicht schlecht, aber eher eine Ergänzung“, sagt Trainer Schumann, der statt wie andere Teams zunächst ausschließlich im Freien zu trainieren, die Einheiten rasch in die Halle verlegen will: „Dadurch können wir direkt gezielter auf die handballspezifischen Belastungen eingehen“, erklärt Wiese. Denn durch den Lockdown hätten die Spieler rund vier Monate keinen Ball mehr in der Hand gehabt.

Bis zum Saisonbeginn am 3. Oktober werden die Saarpfälzer jede Woche vier Trainingseinheiten plus ein Spiel in die Vorbereitung einfließen lassen. Zwei Wochen vor Rundenstart soll das Team in einem Trainingslager den letzten Feinschliff bekommen. Die Generalprobe erfolgt eine Woche vor dem ersten Spieltag gegen den Oberliga-Topfavoriten, die SG Saulheim.

Zum Liga-Auftakt empfangen die Zweibrücker dann den ambitionierten Aufsteiger TV Homburg zum Saarpfalz-Derby. Das Team von Ex-VTZ-Trainer Mirko Schwarz ist kein normaler Aufsteiger und hat sich mit namhaften Akteuren verstärkt, unter anderem mit Linksaußen Richard Wilga. Er ist einer der vielen Abgänge der VTZ Saarpfalz.