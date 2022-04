Handball-Oberliga : Die VTZ gewinnt den Handball-Krimi!

VTZ-Torwart Norman Dentzer rettete seinem Team in einer verrückten Partie bei der HSG Völklingen die Punkte. Foto: Martin Wittenmeier

Völklingen/Zweibrücken Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz feiern bei der HSG Völklingen den ersten Auswärtssieg der Saison. Torwart Norman Dentzer pariert mit der Schluss-Sirene den entscheidenden Siebenmeter.

Von Jadran Pesic

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz haben eine an Dramatik nicht zu überbietende Partie für sich entschieden und die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf verbucht. Im Auswärtsspiel in Völklingen war am Sonntagabend die Spielzeit schon abgelaufen, als VTZ-Torhüter Norman Dentzer mit einem gehaltenen Siebenmeter gegen Alexander Saunus den 30:29 (18:13)-Sieg festhielt. Bis dahin hatte Saunus alle seine fünf Strafwürfe im Tor der Zweibrücker untergebracht. Doch mit dem letzten Versuch fand er in Dentzer seinen Meister. Bester Zweibrücker Werfer war Lasse Finck mit acht Treffern.

Die Partie war nichts für schwache Nerven – und das Resultat eine Premiere: In Völklingen feierten die Zweibrücker den ersten Auswärtssieg der Saison. Und was für einen. „Dieser Sieg war so wichtig“, jubelte VTZ-Coach Philip Wiese. Dass es überhaupt zu diesem Herzschlagfinale kam, lag vor allem an unerklärlichen Aussetzern der Rosenstädter, die zu Beginn der zweiten Hälfte bereits mit sieben Toren in Front lagen. In der Schlussphase gerieten sie zwischenzeitlich sogar in Rückstand.

Vor der Partie war die Ausgangslage eigentlich klar. Die VTZ Saarpfalz reiste als Favorit nach Völklingen. Während die Gastgeber auf dem vorletzten Rang mehr oder weniger nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt haben, haben sich die Zweibrücker in den zurückliegenden Wochen nach und nach aus dem Keller gearbeitet. Doch auf Seiten der VTZ war man gewarnt. Das Hinspiel gewannen die Zweibrücker nur knapp. Zudem trat die VTZ in dieser Runde auswärts bislang nicht gerade als Schreckgespenst in Erscheinung.

In der Anfangsphase konnten sich die Gäste zunächst leichte Vorteile erarbeiten. In der zehnten Minute führten sie mit 5:3. Dann aber glichen die Hausherren aus und gingen nach einem Doppelschlag von Fabian Engels selbst mit 8:6 und später mit 9:7 in Führung. Das Zweibrücker Trainerduo Wiese und Kai Schumann reagierte und nahm eine Auszeit. Die VTZ glich in den Folgeminuten schnell zum 9:9 aus, musste dann aber eine Zeitstrafe gegen Tomas Kraucevicius hinnehmen. Die Überzahl nutzen die Völklinger um mit 11:9 (20.) in Front zu gehen. Doch dann begann die stärkste Phase der Saarpfälzer. Nach einem 8:1-Lauf in den acht Minuten vor der Halbzeit lag die VTZ zur Pause mit 18:13 vorne.

Zu Beginn der zweiten Hälfte deutet zunächst nichts darauf hin, dass die Zweibrücker die Partie nochmal aus ihren Händen geben würden. In der 34. Minute war der Vorsprung auf 21:14 angewachsen. Doch jetzt steigerte sich das junge Team der HSG Völklingen – und die VTZ machte Fehler. Nach vier Treffern in nicht einmal drei Minuten hatte die HSG auf 18:21 verkürzt und zwang die Zweibrücker zu einer weiteren Auszeit. Der Negativlauf konnte zunächst unterbrochen werden. Bis zum 22:25 in der 46. Minute hielten die Gäste ihren Vorsprung konstant. Doch dann ging es für die VTZ bergab. In der 50. Minute erzielte Völklingen den Ausgleich zum 25:25 – und ging nach einem Treffer des neunfachen Torschützen Robby Welsch gar mit 28:27 in Führung. Nach dem Ausgleich durch Thomas Jung, war es erneut Welsch, der seinen Farben in Front brachte (29:28, 57.). Doch Zweibrückens bester Torschütze an diesem Abend, Lass Finck, fackelte nicht lange und glich umgehend zum 29:29 aus. Dann schlug die große Stunde der Routiniers der Zweibrücker. Tomas Kraucevicius warf die VTZ wieder mit 30:29 in Führung. Da war noch etwas mehr als eine Minute zu spielen. Die HSG Völklingen konnte ihren folgenden Angriff nicht erfolgreich abschließen, so dass die VTZ in den verbliebenen knapp 30 Sekunden eigentlich alles in der Hand hatte. Doch auch den Zweibrückern versagten im Abschluss die Nerven – und dann überschlugen sich die Ereignisse. Finck wurde kurz disqualifiziert und Völklingen bekam wegen des Fouls einen Siebenmeter. Doch Dentzer entschärfte den sechsten Versuch von Saunus – und hielt den Sieg der Zweibrücker damit fest.

„Wir liegen mit sieben Toren vorn, was dann passiert, ist fast unerklärlich. Wir haben völlig den Faden verloren und zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir haben es zu oft durch die Mitte versucht und bekamen die zweite Welle der HSG nicht mehr in den Griff“, kritisierte Wiese den Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause. Doch natürlich war der Trainer auch glücklich darüber, dass seine Mannschaft sich im Abstiegskampf endlich etwas Luft verschaffen konnte.