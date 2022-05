Handball-Oberliga: VTZ Saarpfalz : Zu Gast beim Meister

Das Hinspiel gegen Mundenheim verloren Thomas Jung (am Ball) und seine VTZ Saarpfalz mit 18:24. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz muss im letzten Auswärtsspiel der Saison bei den VTV Mundenheim ran.

Die Erleichterung bei den Oberliga-Handballern der VTZ Saarpfalz war allgegenwärtig. Seit dem letzten Wochenende hat die VTZ das Ticket für ein weiteres Jahr Oberliga-RPS sicher – und kann in den verbliebenen beiden Partien ohne großen Druck aufspielen. Und das ist vielleicht ganz gut so. Denn beim kommenden Gegner VTV Mundenheim, wo die Zweibrücker am Samstag um 19 Uhr antreten, ist rein statistisch nichts zu holen. 14 Heimspiele bestritten die Vereinigten Turnvereine in dieser Saison bislang. 14 Mal gingen sie als Sieger von der Platte. Den Zwang bei den als Meister feststehenden Mundenheimern oder zum Saisonfinale gegen zu Hause gegen die HSG Eckbachtal punkten zu müssen, haben sich die VTZ durch ihre beiden Siege am letzten Wochenende gegen Dansenberg II und Vallendar nun erspart.

Unverwundbar sind die VTV selbstredend nicht. Der künftige Drittligist hat zumindest auswärts in dieser Saison zwei Partien verloren. Oder zumindest anderthalb. Am letzten Spieltag verlor Mundenheim bei der HSG Rhein-Nahe Bingen mit 27:29. Bei dieser Pleite könnten die Spieler des Ligaprimus in Gedanken aber noch bei der rauschenden Aufstiegsfeier gewesen sein. Denn die Meisterschaft war den VTV seit dem 28:25-Sieg eine Woche zuvor im Top-Spiel gegen den Dritten TV Offenbach auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Seine einzige echte Niederlage kassierte der Meister Ende Februar bei den HF Illtal (25:29). Von dem Gegner, bei dem die VTZ wenige Wochen später einen Punkt entführen konnte (26:26). Doch dem Quervergleich zum Trotz gehen die Zweibrücker am Samstag als krasser Außenseiter in die Partie.

Denn abgesehen von dem Schönheitsfehler im Illtal pflügten die VTV durch bis zum feststehenden Titel durch die Saison wie Reiner Calmund durch das Frühstücksbüffet im Grand Hotel. Einen ernsthaften Verfolger hatten der Club aus dem Stadtteil von Ludwigshafen spätestens seit dem 8. April nicht mehr. Da demütigten die VTV ihren ärgsten Verfolger TV Homburg in eigener Halle und gewannen mit 29:18.

Auch das Hinspiel in Zweibrücken gewann der Ligaprimus souverän mit 24:18. Und machte dabei sogar noch den Eindruck, als würde er die durch Corona, Verletzungen und Sperren mit nur fünf Feldspielern angetretenen Rosenstädter ein wenig schonen.