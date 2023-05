Handball-Oberliga Schwerstarbeit für Norman Dentzer

(jad) Zu ihrem vorletzten Heimauftritt empfangen die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz an diesem Sonntag um 17 Uhr den Tabellensechsten TV Offenbach in der Westpfalzhalle. Der TVO hat sich unter Trainer Tobias Job, der nach neun Spieltagen den zurückgetretenen Holger Schwab ersetzte, kontinuierlich nach oben gearbeitet und wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Die Offenbacher gewannen ihre letzten drei Partien in Serie. Doch auch die Zweibrücker, die in der Tabelle den viertletzten Platz einnehmen, gehen nach ihrem klaren Sieg am vergangenen Wochenende in Dansenberg (31:23) mit Rückenwind in die Partie.