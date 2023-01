Handball-Oberliga : Mit „voller Kapelle“ raus aus der Abstiegszone

Zweibrücken Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz empfängt an diesem Sonntag die SG Saulheim zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Für beide Teams geht es zum Hinrunden-Abschluss bereits um viel.

Die Hinrunde in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird an diesem Wochenende abgeschlossen. Will die Mannschaft der VTZ Saarpfalz zur Saison-Halbzeit keinen Abstiegsplatz belegen, muss an diesem Sonntag, um 17 Uhr im Heimspiel in der Westpfalzhalle gegen die SG Saulheim ein Sieg her. Dann könnte die Mannschaft von Trainer Marek Galla, die aktuell Vorletzter ist, im Hinrunden-Schlussspurt noch zwei Konkurrenten in der Tabelle überholen – und einen erfolgreichen Auftakt ins Jahr 2023 feiern.