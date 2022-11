Handball-Oberliga : VTZ Saarpfalz empfängt die Wundertüte aus Vallendar

Zweibrücken Die Oberliga-Handballer der VTZ hatten sich die Saison eigentlich anders vorgestellt. Nach zuletzt vier Pleiten in Folge ist am Sonntag der HVV zu Gast.

Durststrecke trifft Überraschungsteam: Wenn am Sonntag um 17 Uhr in der Westpfalzhalle die Handballer von Oberligist VTZ Saarpfalz auf das Team des HV Vallendar treffen, dann trifft der Siebte auf den Dreizehnten. Der HVV hat in dieser Saison für einiges Aufsehen gesorgt bisher. Für die Gastgeber gilt es die Negativserie zu beenden und den Anschluss ans Mittelfeld wiederherzustellen.

Vallendar war vor der Saison mit ähnlicher Zielsetzung in die Runde gestartet wie die Rosenstädter: Den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern. Natürlich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts entschieden, doch die Leistungen und Ergebnisse, die der HV Vallendar bis hierhin gezeigt hat, lassen einen nur schwer glauben, dass diese Mannschaft etwas mit dem Abstieg zu tun haben könnte. Zehn Punkte haben sie bereits geholt. Von neun Partien bislang nur drei verloren. Die drei Niederlagen gab es gegen das Spitzentrio aus Homburg, Budenheim und VTZ-Lokalrivalen SV 64. Doch gerade gegen die beiden Letztgenannten zeigte die Mannschaft von Veit Waldgenbach großen Sport und hatte beide Male den Favoriten am Rande einer Niederlage. Zuletzt konnten zwei eindrucksvolle Siege gefeiert werden: Gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen auswärts (24:26) und vergangene Woche gegen die HSG Eckbachtal (25:16). Vallendar hat sich vor der Saison gut verstärkt, unter anderem mit Kai Lißmann. Der stand vergangene Saison noch in Diensten des TuS Daun und war so etwas wie die Lebensversicherung des Aufsteigers. Am Saisonende war er zweitbester Torschütze der Liga. Auch diese Saison zählt er wieder zu den Besten, liegt mit 58 Toren auf Rang fünf der Torschützenliste. Einen Platz dahinter mit zwei Toren weniger rangiert Abderrahmane Belhadi von der VTZ. Doch nicht nur die Neuzugänge machen Vallendar gefährlich, auch die HVV-Defensive spielt in dieser Spielzeit stark auf. Die Gäste haben eine der besten Abwehrreihen der Liga. Die Zweibrücker müssen daher am Wochenende dringend die eigene, bislang schwache, Wurfquote hoch schrauben, wenn sie gegen das Überraschungsteam der Saison gewinnen wollen.