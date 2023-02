VTZ-Hammerwerfer TImo Port : Die 70 Meter und den nächsten internationalen Start im Visier

VTZ-Hammerwerfer Timo Port sicherte sich bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften Silber in der Altersklasse U18. Foto: Wolfgang Birkenstock

Halle/Zweibrücken Mit der Silbermedaille bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften ist U18-Hammerwerfer Timo Port in die Saison gestartet. Auf die dort erzielten 66,43 Meter will der VTZ-Athlet in diesem Jahr noch ein bisschen was draufpacken.

Timo Port hört sich nach seinem Wettkampfauftakt in diesem Jahr recht zufrieden an. Wenn es für den Hammerwerfer der VT Zweibrücken bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle an der Saale auch nicht zum erhofften Titel in der Altersklasse U18 gereicht hat, so lassen ihn Platz zwei sowie die erzielte Weite von 66,43 Metern doch zuversichtlich auf die neue Saison blicken. „Der Wettkampf war eigentlich sehr gut, ich bin direkt gut reingekommen“, erzählt der 16-Jährige. Einer der Konkurrenten jedoch war am Samstag noch stärker.

Max Baier vom TV Fränkisch-Crumbach sicherte sich in Sachsen-Anhalt den Sieg mit seiner im sechsten Versuch erzielten neuen Bestleistung von 67,68 Metern. Marius Numrich aus Bad Gandersheim wurde mit 63,77 Dritter. Auch die zweitbeste Weite auf 66,94 hätten dem Goldmedaillengewinner zum Titel gereicht. „Max hat an diesem Tag einfach besser geworfen“, zollt Timo Port seinem Kontrahenten Respekt. „Davon lasse ich mich aber nicht unterkriegen“, betont der VTZ-Athlet, dass er an die guten Weiten um die 65 Meter sowie die mit dem Fünf-Kilo-Hammer im fünften Versuch erzielten 66,43 anknüpfen „und einfach immer weitermachen“ werde.

Am liebsten genau so, wie er im für ihn so erfolgreichen Jahr 2022 aufgehört hat. Port schleuderte sein Wurfgerät in der Vorsaison nicht nur zu seiner neuen Bestweite von 69,27 Metern. Der Biesinger war damit auch der einzige DLV-Nachwuchs-Hammerwerfer, der die geforderte Norm (69,00) für die U18-Europameisterschaften in Jerusalem übertroffen hatte. In Israel zog er bei seinem internationalen Debüt als Nummer 16 der Meldeliste ins Finale der besten Acht ein – und landete als einer der jüngsten Teilnehmer in seinem ersten U18-Jahr auf Rang sieben. Neben dem Titel bei den Süddeutschen erfüllte sich der VTZ-Werfer Ende Juli zudem im Ulmer Donaustadion den Traum vom ersten DM-Titel.

Auch in diesem Jahr möchte Timo Port nur zu gerne mehr von solchen Erfahrungen und Erlebnissen sammeln. Allerdings verlief die Wintervorbereitung für den 16-Jährigen, der seit diesem Schuljahr die elfte Klasse der berufsbildenden Ignaz-Roth-Schule in Zweibrücken besucht, nicht ganz nach Wunsch. „Ich war leider oft krank im Winter, daher hatte ich vor dem Wettkampfauftakt auch noch einiges nachzuholen“, erklärt er. Bei 100 Prozent sei der Schützling von VTZ-Trainer Jörg Zimmermann noch immer nicht. „Aber ich bekomme das alles hin“, blickt Port zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.