Hammerwerfer der VT Zweibrücken Port hofft auf Ticket für EYOF in Maribor

Eines seiner großen Saisonziele hat Timo Port mit dem Knacken der 70-Meter-Marke bereits erreicht. An dem zweiten – dem Startplatz für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) in Maribor (Slowenien, vom 23. bis 29. Juli) – ist der Nachwuchs-Hammerwerfer der VT Zweibrücken ganz nah dran. Bei der DLV-Gala in Kassel, wo die besten deutschen U18-Athleten um die EYOF-Tickets kämpften, setzte sich der 17-Jährige am Samstag mit 71,35 Metern gegen die Konkurrenz seiner Disziplin durch. Das Ticket für Maribor ist damit „leider aber noch nicht ganz sicher“, wie Port erklärt. „Ich habe alle Normen und Bedingungen grundsätzlich erfüllt. Allerdings gibt es 40 Disziplinen und nur 28 Startplätze.“ Letztlich werde geschaut, wie weit vorne die einzelnen Athleten in der europäischen Jahresbestenliste liegen. Dort befindet sich der VTZ-Werfer derzeit auf Rang vier. „Damit ist es ziemlich sicher, dass ich dabei bin“, schätzt Port. „Und es bleibt ja immer noch die Jugend-DM in Rostock, um mich weiter zu steigern.“