Tischtennis : Ein logischer Schritt – aber ein schmerzhafter

Zweibrücken Die Tischtennisspieler der VT Zweibrücken ziehen sich aus der 2. Pfalzliga zurück und stehen als Absteiger fest. Das Team, das in der Saison nie komplett antreten konnte, zieht die Konsequenzen aus der Personalmisere.

Paul Miller und seine Mitspieler werden kommendes Jahr nur zuschauen, wenn in der 2. Tischtennis-Pfalzliga die zweite Saisonhälfte beginnt. Die VT Zweibrücken haben ihre Mannschaft am 11. Dezember aus der Spielklasse zurückgezogen und stehen damit als Absteiger in die Bezirksoberliga fest.

Die Umstände, die Miller anspricht, lassen sich aus den Mannschaftsaufstellungen herauslesen, mit denen die VT in den ersten acht Saisonspielen antraten. Denn diese war nie identisch. Insgesamt setzten die Zweibrücker in diesen Partien zwölf verschiedene Spieler ein. „Wir standen nie komplett“, berichtet Miller. Er selbst wirkte zumindest in sechs der Begegnungen mit. Ulrich Keller als einziger VT-Spieler sogar in allen acht. Doch dahinter sah es finster aus. Spitzenspieler Sebastian Schwarz ging in drei Begegnungen an die Platte. Die Zweibrücker Nummer zwei, Alexander Spies, nur in zwei. Patrick Müller und Frank Helbing – die anderen Akteure, die in der Teamliste der VT – unter den Top sechs geführt werden, kamen auf je fünf Partien. „Wir sind immer mit Ersatzspielern angetreten. Aber die hatten da ja auch wenig Spaß dran. Dann fährst du nach Sembach oder Hochspeyer und verlierst dein Spiel schneller als die Anfahrt gedauert hat. Natürlich ist das nicht motivierend,“ sagt Miller.