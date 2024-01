Basketball-Oberliga VT-Korbjäger starten in ein „spannendes Jahr“

„Die Jungs haben alle richtig Bock. Die Stimmung ist gut. Und der Glaube an den Klassenerhalt ist da“, sagt Adomeit. An diesem Sonntag bestreitet seine Mannschaft ihr erstes Pflichtspiel 2024. Dass die VT-Korbjäger danach den vierten Sieg unter Adomeits Regie feiern, ist aber – zumindest auf dem Papier – eher unwahrscheinlich. Denn um 16 Uhr empfangen die Zweibrücker in der Ignaz-Roth-Halle im BVRP (Basketballverband Rheinland-Pfalz)-Pokal den TV Bad Bergzabern, der in der 2. Regionalliga an die Bretter geht.