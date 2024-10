Gerätturnen Westpfalz-Teams erturnen einige Podestplätze

Großes Gewusel herrschte am Wochenende in der Dahner Schulsporthalle. Während der Übungen wurde es dann aber ganz still. Konzentriert gingen die pfälzischen Turnerinnen bei den Landesbestenkämpfen sowie dem Pfalz-Cup für ihre Mannschaften an die vier Geräte Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden. Erfolgreich schnitten dabei auch die Teams der VT Zweibrücken sowie der VT Contwig ab. Mit dabei waren auch zwei Mannschaften der VT Niederauerbach.