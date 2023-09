Basketball-Oberliga Hin- und hergerissen zwischen Ärger und Stolz

Im Hinblick auf die Gegner, die Spielweise und die „Art des Pfeifens“ der Unparteiischen sei die Oberliga aber „ein anderes Niveau, an das wir uns noch gewöhnen müssen“, sagte Rendgen. Er betonte nach der Oberliga-Premiere, dass „die Stimmung bei uns trotz des Ergebnisses eher positiv“ ist. Sein Team könne sich sagen, dass es eine Mannschaft, „die sich seit Jahren in der Liga etabliert hat und Ambitionen hat, oben mitzuspielen, am Rande der Niederlage hatte“. Rendgens Fazit: „Nach dem ersten Spieltag ist es nicht leicht, die Partie einzuordnen. Aber wir haben doch schon gesehen, dass wir uns in der Liga nicht verstecken müssen.“