Basketball-Oberliga VT-Korbjäger gewinnen das Drama an der Mosel

Durch den Sieg liegen die Zweibrücker als Tabellenachter zwei Punkte vor der Abstiegszone. Bis das am Sonntagabend feststand, mussten die VT-Korbjäger an der Mosel aber wieder ein hartes Stück Arbeit verrichten – und eine dramatische Schlussphase überstehen: Kurz vor dem Ende hätte Treis-Kardens Spielmacher Nelson da Costa die Gastgeber mit einem Punkt in Führung bringen können – doch sein Korbleger fand den Weg durch die Reuse nicht. VT-Spieler Leon Gilles schnappte sich den Rebound und passte auf Tim Burkholder. Der zog „ohne Rücksicht auf die eigene körperliche Unversehrtheit“ (Adomeit) Richtung Korb, wurde dabei gefoult und brachte beide Freiwürfe im Ziel unter. Damit stand es Sekunden vor dem Ende 64:61 für die VTZ. Doch Treis-Karden nahm sofort die Auszeit und hatte damit noch eine letzte Chance, auszugleichen. Den langen Fingern von Austin Parker war es zu verdanken, dass diese Chance aber keine echte mehr war. Der VT-Spieler schraubte sich beim Einwurf der Gastgeber nach oben und blockte den Ball. Das Spielgerät fiel dem Treis-Kardener zwar wieder in die Hände. Doch in dem Moment, in dem Parker den Ball berührt hatte, lief die Spieluhr weiter. Und die Zeit reichte den Gastgebern nicht mehr. Der TuS brachte nur noch einen Verzweiflungswurf zustande. Der ging daneben – und die VTZ hatten das Drama an der Mosel gewonnen.