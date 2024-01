Basketball-Oberliga Zweibrücken gewinnt das „Drama in drei Akten“

„Es war einfach irre. Die Stimmung war brutal. Eigentlich will ich gar keinen Spieler herausheben. Alle waren wichtig, es war absoluter Teambasketball. Aber am Ende hat uns Jo (Johann Klein, Anm. d. Red.) das Spiel gewonnen. Er war der ‚Man of the Match’“, sagte Adomeit. Der 38-Jährige ist eigentlich Spieler der VT. Aktuell laboriert er aber an einer Schulterverletzung. Nachdem der Verein und die ehemalige Trainerin Gabriela Chnapkova im November getrennte Wege gingen, sprang er an der Seitenlinie ein. Und unter Adomeits Regie haben die Zweibrücker, die als Aufsteiger mit nur einem Sieg aus acht Partien in die Saison gestartet waren, nun fünf von sechs Ligaspielen gewonnen.