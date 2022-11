Basketball-Landesliga : VT-Korbjäger zünden Turbo im Schlussabschnitt

Milomir Mihailovic (am Ball) war mit 24 Punkten Zweibrücker Top-Scorer beim Auswärtssieg gegen den TV Kirchheimbolanden. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Basketball-Landesligist VT Zweibrücken gewinnt beim TV Kirchheimbolanden dank eines starken Schluss-Viertels mit 76:69. Am kommenden Sonntag empfangen die VT-Korbjäger den VfL Bad Kreuznach in der Hofenfelshalle.

Von Mirko Reuther

Als das letzte Viertel in der Partie der Basketball-Landesliga zwischen dem gastgebenden TV Kirchheimbolanden und der VT Zweibrücken beginnt, steht die Partie auf des Messers Schneide. Oberliga-Absteiger Kirchheimbolanden hält einen Zwei-Punkte-Vorsprung (54:52) – doch dann zünden die Zweibrücker den Turbo.

Die VT stellt ihre Defensive auf „Full-Court-Press“ – Pressing über das komplette Feld – um. Es ist eine laufintensive Verteidigungstaktik, doch die Zweibrücker können das Tempo gehen – der Gegner nicht. Die VT-Spieler ersticken den Spielaufbau der Hausherren nun früh im Keim. Und bei Ballbesitz der Gäste können sich konditionell abbauende Kirchheimbolander immer öfter nur noch mit Fouls behelfen. Zwei Spieler der Gastgeber müssen nach ihrem fünften Vergehen vorzeitig vom Court. Und von der Freiwurflinie geben sich die Zweibrücker keine Blöße. Vor allem Milomir Mihailovic (5/6), Neuzugang Luca Höchst (3/3) und Johannes Meenken (2/2) haben ordentlich Zielwasser im Tank und sind von der Linie sicher.

Dass auch Zweibrückens Tim Burkholder kurz vor Ablauf des Viertels nach seinem fünften Foul nicht mehr mitwirken darf, kann die VT-Korbjäger nicht mehr stoppen: Nach dem Schlussabschnitt, der mit einem kleinen Vorteil für Kirchheimbolanden begonnen hatte, hat die Vereinigte Turnerschaft die Begegnung mit 76:69 gewonnen.

„Das Spiel war lange ausgeglichen. Mit schwächeren Phasen von beiden Mannschaften. Unsere Full-Court-Press hat dem Gegner dann den Zahn gezogen – damit sind sie nicht zurechtgekommen“, analysierte VT-Trainerin Gabi Chnapkova. „Kirchheimbolanden hatte große und erfahrene Jungs unter dem Korb. Aber wir haben es wie schon gegen Germersheim geschafft, die besten Schützen aus dem Spiel zu nehmen“, ergänzte die 46 Jahre alte Slowakin. In der Tat: Dass Kirchheimbolanden erstmals in dieser Saison wieder auf Lukas Ruther zurückgreifen konnte, fiel nicht ins Gewicht. Der Zwei-Meter-Riese, der in der vergangenen Spielzeit einer der eifrigsten Punktesammler von „Kibo“ in der Oberliga war, war am vergangenen Samstag kaum ein Faktor und kam nicht über sechs Zähler hinaus.

Ein Lob gab es von Chnapkova für ihren Top-Scorer Mihailovic, der 24 Punkte erzielt und auch drei „Dreier“ im Ziel untergebracht hatte. „Basketball ist Teamsport – und auch heute war es eine Teamleistung. Aber wenn ein Spieler einen guten Lauf hat, muss man das unterstützen. Milomir hat insbesondere im Schlussviertel eine Führungsrolle übernommen“, sagte die Trainerin.

Zweibrücken liegt nach fünf Spieltagen mit vier Siegen in Lauerstellung auf Rang zwei der Landesliga-Tabelle. Spitzenreiter BBC Fastbreakers Rockenhausen hat wie die VT acht Punkte auf dem Konto – allerdings ein Spiel weniger bestritten. Rockenhausen ist die einzige Mannschaft in der Klasse, die noch ohne Verlustpunkt dasteht.

Chnapkova ist sich sicher, dass der Sieg am Samstag ihrem Team viel Selbstvertrauen verleihen wird. Denn der TV Kirchheimbolanden, der sich vor dem Spieltag punktgleich mit der VT den zweiten Platz geteilt hatte, war das erste „Schwergewicht“, das die Zweibrücker in dieser Saison geschlagen haben. Die anderen Siege erfolgten gegen Teams, die mit negativer Bilanz in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. „Deshalb war der Erfolg, gerade auswärts, auch für den Kopf wichtig“, so die Trainerin. Den einzigen anderen Vergleich gegen eine Top-Mannschaft hatten die VT-Korbjäger Mitte Oktober beim ASC Mainz nämlich trotz hoher Führung verloren. „Da haben wir im letzten Viertel die taktische Disziplin über Bord geworden. Das Defensivverhalten war diesmal deutlich besser“, lobte die Trainerin.

Die empfängt am Sonntag mit ihren VT-Korbjägern den nächsten harten Brocken in der Sporthalle des Zweibrücker Hofenfelsgymnasiums. Um 18 Uhr ist der Fünfte VfL Bad Kreuznach zu Gast. Der VfL hatte Ligaprimus Rockenhausen vor wenigen Wochen am Rande einer Niederlage, gab im Schlussabschnitt aber eine Führung aus der Hand.

Chnapkova stellt sich auf ein ruppiges Spiel ein: „Keine Mannschaft in der Liga foult statistisch häufiger als Bad Kreuznach“, weiß die 46-Jährige. „Außerdem haben sie einen starken Center, der viele Punkte macht. Da werden wir uns etwas einfallen lassen müssen. Ich bin mir aber sicher, dass wir sie zu Hause schlagen können.“ Mit den eigenen Zuschauern im Rücken – und der Gewissheit, dass ihre Mannschaft, wenn es eng wird, erneut den Turbo zünden kann, ist Gabi Chnapkova da sehr optimistisch.