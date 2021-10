Leichtathletik : VT-Hammerwerfer Timo Port siegt auch in Überherrn

VTZ-HAmmerwerfer Timo Port war auch bei den Süddeutschen nicht zu schlagen. Foto: Port Foto: Privat

Überherrn/Zweibrücken Ungeschlagen hat Timo Port, Hammerwerfer der VT Zweibrücken, am Wochenende in Überherrn seine Saison beendet. Zwar kam Port (Jahrgang 2006) nicht ganz an seine Bestleistung heran, die er zwei Wochen zuvor bei den Rheinland-Meisterschaften in Trier aufgestellt hatte (64,04 Meter).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dennoch zeigte der VT-Athlet im Saarland mit 63,02 Metern wieder eine starke Leistung. Sein einziger Konkurrent in der Altersklasse M15, Nico Höfer von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal, warf rund 20 Meter kürzer. (44,44 Meter).