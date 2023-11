3. Handball-Bundesliga Der TV Homburg will keine Komplimente – sondern Punkte

Will der TVH diesen verlassen, braucht es am Samstagabend um 18.30 Uhr einen Heimsieg gegen den Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden. TVH-Trainer Steffen Ecker fordert trotz des harten Gegners einen Sieg: „Wir wollen nicht nach jedem Spiel hören, dass wir auf Augenhöhe waren – wir wollen Punkte.“ Seine letzten beiden Partien hatte der TVH jeweils mit einem Törchen Differenz verloren. Dies sei aber kein Pech, meint Ecker: „Knappe Niederlagen sind immer auch vermeidbar. In den entscheidenden Spielphasen geben wir einfach zu viel ab“, verweist der Trainer auf die klaren Chancen, die sein Team auch bei der 25:26-Niederlage am vergangenen Spieltag bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II ausgelassen habe. „Dann hat man so ein ärgerliches Spiel in der nächsten Partie immer noch im Hinterkopf. Das ist für das Selbstbewusstsein auch nicht gut“, analysiert Ecker.