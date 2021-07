Voltigierturnier im Landgestüt Zweibrücken : Begeisterte Gastgeber begeistern selbst

Zweibrücken Beim Voltigierturnier am Sonntag im Landgestüt Zweibrücken sind die Teilnehmer nach monatelanger Zwangspause mit viel Spaß dabei. Bis zu 350 Zuschauer sind vor Ort – was Reiter wie Pferde vereinzelt nervös macht.

So viel Sozialleben wie am vergangenen Sonntag hat es im Zweibrücker Landgestüt seit Monaten nicht gegeben. Unter den Bäumen oder auf der Wiese, an Tischen und Bänken lagerten an dem zurückgekehrten Hochsommer-Tag die verschiedenen Voltigiervereine, die sich vielfach zum ersten Mal seit Beginn der Kontaktverbote mit Gleichgesinnten im sportlichen Wettkampf messen durften.