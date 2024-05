Volleyball Im Pokal warten die dicken Brocken

An diesem Wochenende finden im Volleyball-Saarlandpokal die Viertelfinal- und Halbfinal-Spiele statt. Die Männer treten in zwei Gruppen an. Und in der Gruppe B, deren Spiele am Sonntag in der Sporthalle der Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler ausgetragen werden, mischt auch der Verbandsligist SVK Blieskastel-Zweibrücken mit. Um 12 Uhr kommt es zunächst zum Duell zwischen dem Gastgeber und Regionalligisten TV Walpershofen auf der einen und dem Regionalliga-Aufsteiger TV Wiesbach auf der anderen Seite. Danach treffen die SVK-Volleyballer auf Bezirksliga-Meister TV Walpershofen II. Die Gewinner ermitteln dann anschließend im Halbfinale den Endspiel-Teilnehmer. Die Endspiele der Männer und Frauen finden nach Angaben des Saarländischen Volleyball-Verbandes dann am 29. September statt. Der Austragungsort ist noch offen.