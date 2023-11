Zweibrücker Volleyball-Verbandsligist SVK-Volleyballer hadern etwas mit der Ausbeute

Eigentlich waren die Gastgeber nach der langen, vierwöchigen Pflichtspielpause sehr ordentlich in den Spieltag reingekommen. Den ersten Abschnitt gegen Klarenthal entschieden sie über eine schnelle 7:1-Führung mit klar 25:18 für sich. „Da haben wir sehr dominiert“, erklärt Hoffmann: „Aber irgendwie sind wir im zweiten, dritten und vierten Satz gar nicht mehr reingekommen.“ Kein Block hat mehr gegriffen, die Aufschläge haben nicht mehr funktioniert, beim Stellen „ist viel schief gelaufen“ und auch die Annahme war nicht optimal. So lag der TVK stets vorne. Zwar kamen die Zweibrücker gegen Ende der Sätze immer nochmal ran, doch die Hoffnung des Trainers, das Spiel nochmal drehen zu können, erfüllte sich nicht. „Wir haben es einfach nie geschafft, noch die Wende reinzubringen.“ Ärgerlich sei vor allem, dass nicht einmal ein weiterer Satzgewinn und somit wenigstens – wie bei der bisher einzigen Saisonniederlage gegen Spitzenreiter TV Losheim – zumindest ein Zähler rausgesprungen ist. „So ein Pünktchen wäre schon schön gewesen“, sagt Alexander Hoffmann, „aber so kam es leider nicht, daher bin ich auch nicht ganz so glücklich“. Obwohl der Spielertrainer zugeben muss, dass Klarenthal „einfach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat“. Und seinen eigenen Jungs die lange Punktspielpause anzumerken gewesen war. „Diese Phase war schwierig“, erklärt Hoffmann. Zwei seiner Außenangreifer hätten in dem letzten Monat gar nicht trainieren können, Libero Mathias Gellert plagt sich zudem mit Knieproblemen, hat zuletzt vor allem etwas für den Muskelaufbau getan, um das Gelenk zu stabilisieren. „Den Trainingsrückstand hat man am Samstag schon gemerkt.“ Dennoch sei diese Niederlage vermeidbar gewesen.