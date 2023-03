Volleyball-Landesliga „Wir wollen die Saison ohne Niederlage beenden“

Das große Ziel ist also erreicht – darauf ausruhen wollen sich die Zweibrücker aber nicht. „Wir wollen die Meisterschaft am letzten Doppelspieltag mit zwei Heimsiegen feiern und die Saison ohne Niederlage beenden“, sagt Spielertrainer Hoffmann. Am Samstag, 18. März ab 15 Uhr empfängt seine Mannschaft zum Saisonfinale zunächst den Tabellenfünften TV Saarwellingen IV und danach den Drittletzten TV Wiesbach III in der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums. Es werden die letzten Spiele in der Landesliga sein, ehe der SVK kommende Saison in der Verbandsliga aufschlägt.