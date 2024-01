Volleyball-Verbandsliga Klarenthal im Blick – das „Final Four“ im Kopf

Auf dem Papier haben die Zweibrücker mit Ligakonkurrent Saarwellingen II das schwerste Los gezogen. Hoffmann erklärt aber, dass ausgerechnet das klassentiefste Team der härteste Brocken gewesen wäre. Weil die erste Mannschaft von Walpershofen im vergangenen Jahr in die Regionalliga aufstieg, wurde die zweite Mannschaft neu gegründet, in der nun viele Akteure ans Netz gehen, die vergangene Saison noch in der Oberliga spielten. In der Pokalrunde zuvor bezwang Walpershofen II den TV Losheim (3:2) – jene Mannschaft, die in der Verbandsliga, in der auch der SVK antritt, Tabellenführer ist.