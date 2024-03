Volleyball-Verbandsliga SVK zeigt nochmal sein Potenzial

Mit Platz vier, auf den sich der SVK durch die sechs Zähler zum Abschluss noch an Wiesbach vorbeigeschoben hat, könne Alexander Hoffmann im ersten Jahr nach dem Aufstieg aber „natürlich gut leben“. „Wenn man allerdings sieht, welches Potenzial in dem Team steckt, da hätten wir wirklich oben mitspielen können“, sagt der Spielertrainer, schiebt aber gleich an: „Ich weiß gar nicht, ob es für uns gut gewesen wäre, die Option auf den erneuten Aufstieg zu haben. Die Oberliga bedeutet einfach nochmal einen großen Sprung.“ Das zeige das Beispiel TV Brebach nur zu gut. Dieser war in der Vorsaison als ungeschlagener Verbandsliga-Meister aufgestiegen und liegt jetzt abgeschlagen am Tabellenende. „Lieber stabilisieren wir uns jetzt weiter in der Verbandsliga, schauen, wer dabei bleibt und was dann künftig noch geht“, betont Alexander Hoffmann.