Volleyball-Verbandsligist SVK Blieskastel-Zweibrücken Trotz dünner Besetzung mit großen Ambitionen

Dennoch kann der Zweibrücker Trainer noch nicht recht einschätzen, welche Rolle seine Mannschaft im schweren zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Verbandsliga spielen kann. „Wären wir über die gesamte Saison hinweg top besetzt gewesen, wäre schon im vergangenen Jahr noch mehr möglich gewesen als Rang vier“, erklärt er, dass er diese Problematik auch in der nun anstehenden Spielzeit erwartet. „Es wird darauf ankommen, in wie vielen Partien wir mit allen Mann dastehen.“ Zudem schätzt Hoffmann die Liga als etwas stärker ein als in der vergangenen Runde. „Losheim ist zwar aufgestiegen, aber wir haben im Saarland zwei Absteiger aus der Oberliga mit Saarwellingen und dem TV Brebach.“ Und die Brebacher waren in ihrem Aufstiegsjahr in der Verbandsliga ohne eine einzige Niederlage durchgekommen. Obwohl sie nun gleich wieder abgestiegen sind, schätzt der SVK-Coach das Team erneut stark ein. „Ich denke, in der Spitze der Tabelle wird es daher insgesamt nochmal enger.“