Volleyball-Verbandsliga Blieskastel-Zweibrücken startet mit Mammutprogramm

Nach der langen Vorbereitung mit Beachvolleyball und Halleneinheiten über den Sommer steigt nun die Vorfreude auf die ersten Pflichtspiele in der neuen Liga. In der sich die Zweibrücker sicher auch wieder an das Verlieren gewöhnen müssen. In der vergangenen Runde gingen die Zweibrücker in allen 14 Partien als Sieger vom Feld. „Es ist aber einfach spannend, sich mit neuen, starken Mannschaften zu messen“, sagt Trainer Hoffmann, der schon vor zwei Wochen erklärte, dass der SVK in der neuen Spielklasse voraussichtlich immer mit dem stärksten Kader antreten müsse, um zu bestehen. Damit Volleyball-Novizen beim SVK keinen Frust auf der Bank schieben müssen, schickt Blieskastel-Zweibrücken daher in dieser Saison auch eine zweite Mannschaft in der Bezirksliga ins Rennen.