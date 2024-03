Volleyball-Vebandsligist SVK Blieskastel-Zweibrücken Mit kleinem, aber feinem Kader zum Erfolg

In den verbleibenden drei Ligaspielen hofft der SVK-Spielertrainer nun noch auf die bestmögliche Punktausbeute. Bereits an diesem Donnerstag steht seinem Team die nächste Pflichtaufgabe bevor. Ab 20 Uhr wird im Nachholspiel beim Vorletzten TV Quierschied um die Zähler gepritscht, gebaggert und geschmettert. „Da wäre es schon gut, zu gewinnen, um punktemäßig eher noch weiter oben anknüpfen zu können.“ Wenn die Zweibrücker alle Positionen besetzt bekommen, „bin ich da guter Dinge“. Nach einem spielfreien Wochenende steht dann am Samstag, 16. März, zum Abschluss noch ein Heimspieltag für den SVK an. In der Hofenfelshalle zu Gast sind dann ab 15 Uhr Meister TV Losheim und Derbygegner TV Limbach. „Unser Glückwunsch geht an den verdienten Meister nach Losheim“, sagt Hoffmann in Richtung des nach 15 Saisonspielen immer noch ungeschlagenen Verbandsliga-Spitzenreiters. Der aber sicher trotz des feststehenden Titels auch in Zweibrücken alles dafür tun wolle, ohne Niederlage durch die Runde zu kommen. „Das wird auf jeden Fall spannend“, erklärt Hoffmann die Motivation, den TVL nochmal ärgern zu wollen. Im Hinspiel mussten die Losheimer dem SVK beim 3:2 immerhin einen Zähler überlassen. Um womöglich noch mehr rauszuholen, müssten die Zweibrücker wohl aber wieder in ihrer Topformation auflaufen.