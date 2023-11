Volleyball-Verbandsligist SVK Blieskastel-Zweibrücken SVK hat an „Sahnetag“ des TV Limbach nichts entgegenzusetzen

Gleich vom ersten Satz an seien die Gäste immer einem Rückstand hinterhergelaufen. Zwar haben sie im ersten Abschnitt zwischenzeitlich mal ausgeglichen, beim 14:12 auch mal knapp vorne gelegen. Aber halten konnte es der SVK dieses Mal nicht. Während der erste Durchgang noch recht knapp mit 25:22 an Limbach ging, war der zweite beim 25:16 eine klarere Angelegenheit. Im dritten Abschnitt lag der SVK beim 9:8 kurz in Front, doch der TVL zog wieder vorbei und ließ die Zweibrücker zum Ende des Satzes nicht mehr zum Zug kommen. „Die größten Probleme hatten wir im ersten Pass. Da haben wir es nicht geschafft, einen ordentlichen Ball zu bringen und auch in der Feldverteidigung waren wir nicht so gut wie sonst“, zählt Hoffmann Schwächen im SVK-Spiel auf. Die sich der Coach allerdings auch erklären kann: „Wir konnten in den letzten paar Wochen nie mit der kompletten Mannschaft trainieren. Das macht sich bemerkbar.“ Zudem fehlt Libero Matthias Gellert weiterhin. „Er wird wohl für den Rest der Saison ausfallen, weil er versucht, die Probleme im Kniegelenk über Muskelaufbau in den Griff zu bekommen.“ So wurde Andreas Eitel als Libero reaktiviert. „Ohne Training ist das aber natürlich schwierig“, betont Hoffmann. „Er hat uns aber schon geholfen. So hatten wir überhaupt die Option, mit Libero zu spielen.“ Die Mannschaft sei in dieser Formation aber einfach nicht eingespielt gewesen. Zudem habe der SVK es auch nicht geschafft, im Block den Gegner zuzumachen. „Die meisten Punkte sind aber einfach verloren gegangen, weil die Annahme nicht kam – dann kannst du so ein Spiel eben nicht gewinnen.“