Volleyball-Verbandsliga SVK erwischt nicht den besten Tag

„Es wäre auch in dieser Aufstellung was drin gewesen für uns, allerdings ist es einfach nicht gelaufen. Wir hatten keinen guten Tag erwischt“, erklärt Hoffmann. Gerade in der Feldverteidigung seien die Gäste zu schwach, die Aufschläge nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Zuletzt stets eine der großen Stärken der Zweibrücker. „Es hat uns ausgemacht, dass wir viel Druck durch die Angaben aufbauen konnten. Das war am Samstag leider gar nicht der Fall“, hadert Hoffmann: „Wären wir wenigstens in der Feldverteidigung stärker gewesen, hätten wir das ausgleichen können. Aber da lief es auch nicht. Da haben wir zum Beispiel einfache gesetzte Bälle nicht bekommen“, zählt der SVK-Coach die Fehler auf. „Vielleicht waren wir gleich schon deprimiert, dass wir personell so eng aufgestellt sind. Wahrscheinlich war das auch eine Kopfsache.“