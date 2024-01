SVK gewinnt Volleyball-Landespokal In „absoluter Bestform“ zum Titel

Zweibrücken · Die Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Landespokal gesichert. Im Endspiel des Final Four am Samstag in heimischer Halle bezwang das Team den starken TV Walpershofen II mit 3:1. Nun hat der Aufsteiger wichtige Punktspiele in der Verbandsliga vor sich.

29.01.2024 , 18:30 Uhr

Die beiden SVK-Spieler Pavlo Kolos und Andre Elijah Shabazz (rechts) haben am Samstag im Finale des Volleyball-Landespokals gegen Walpershofen starke Auftritte gezeigt. Foto: Martin Wittenmeier