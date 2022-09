Volleyball-Landesliga : Trotz Schönheitsfehlern: SVK nimmt die erste Hürde

Zweibrücken Volleyball-Landesligist Blieskastel-Zweibrücken siegt zum Saisonauftakt mit 3:0 beim TV Düppenweiler. Am Samstag wartet Wiesbach.

Gelungener Einstand in die neue Landesliga-Saison für die Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken. Nach dem 3:0 (25:18, 25:22, 27:25)-Erfolg beim TV Düppenweiler – und den damit verbuchten drei Zählern – hat die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hoffmann nun schon so viele Punkte auf dem Konto, wie am Ende der vergangenen Runde insgesamt. Allerdings gehen die Zweibrücker – die die vergangene Spielzeit mit ihrer blutjungen und unerfahrenen Mannschaft als „Lehrsaison“ bezeichnet hatten – dieses Mal auch mit anderen Ambitionen an den Start. Neben Alexander Hoffmann selbst, der vergangene Saison zwar Trainer beim SVK war – aber für den damaligen Oberligisten TV Limbach spielte – sind auch dessen Brüder Daniel und Michael (ebenfalls vom TV Limbach) als Spieler zurück in Zweibrücken. Und in der verstärkten Formation will Hoffmann um den Verbandsliga-Aufstieg mitspielen.