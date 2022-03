Volleyball-Landesligist SVK Blieskastel-Zweibrücken : SVK „rein rechnerisch“ nicht mehr zu retten

Am vorletzten Spieltag musste sich der dünn besetzte Volleyball-Landesligist SVK Blieskastel-Zweibrücken, hier Michael Janzen (grau), beim TV Wiesbach III geschlagen geben. Am Samstag stehen noch zwei Heimpartien an. Foto: Martin Wittenmeier

Wiesbach/Zweibrücken Volleyball-Landesliga Saar: Das Schlusslicht unterliegt dem TV Wiesbach III ersatzgeschwächt – einige Zweibrücker Spieler sind bei der Hilfe für Menschen aus der Ukraine im Einsatz – mit 1:3. Heimspieltag am Samstag zum Rundenabschluss.

Sportlich sind die Volleyballer des SVK Bliekastel-Zweibrücken vor dem Abstieg nicht mehr zu retten. Nach dem 1:3 (21:25/18:25/25:21/20:25) beim TV Wiesbach III liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Hoffmann zwei Spiele vor Schluss mit lediglich drei Zählern weiter am Tabellenende der Landesliga Saar. Nur ein Sieg gelang dem jungen, unerfahrenen Team in seinen bislang zwölf Begegnungen. Dennoch sei die „Lehrsaison“, als die die Zweibrücker die erste Runde seit dem Verbandsliga-Abstieg 2019/20 und dem daraufhin erfolgten Umbruch sehen, wertvoll gewesen. Im Vorjahr wurde die Saison coronabedingt bereits abgebrochen, bevor die Zweibrücker überhaupt ihr erstes Pflichtspiel bestreiten konnten. Für die Jungs, von denen viele nun somit erstmals am Ligenbetrieb teilgenommen haben, sei es wichtig gewesen, Spielpraxis zu sammeln, betont Hoffmann und schiebt nach: „Eine Spielklasse tiefer wäre es dieses Jahr aber sicher angenehmer und zielführender gewesen.“

Trotz der Unerfahrenheit haben die SVK-Herren, die neben Routinier Waldemar Schill auch immer wieder auf Dienste der ehemaligen Verbandsligaspieler Daniel Hübert, Andreas Eitel oder Timo Werner zurückgreifen konnten, erste Erfolgserlebnisse gefeiert. Wie den ersten Satzgewinn im zweiten Saisonspiel (1:3 gegen Limbach III), den ersten Sieg (3:1 gegen Düppenweiler) und das eine oder andere enge Duell. Ein solches lieferte sich der SVK am Samstag auch mit den Wiesbachern. Mit dem besseren Ende für den Tabellenfünften. In dieser Partie sei deutlich geworden, dass es „an Erfahrung fehlt und einigen an ein paar Trainingseinheiten“, erklärt Alexander Hoffmann. Denn der SVK, der lediglich mit sieben Mann zum TVW reiste, musste auf drei Spieler zurückgreifen, die schon länger nicht trainieren konnten. „Wir hatten einige kurzfristige Ausfälle, da wir Jungs haben, die sich gerade sehr aktiv für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzen und auch mit Gütern an die Grenze fahren, um den Notbedürftigen zu helfen“, zeigt Hoffmann für dieses Fehlen großes Verständnis. Prinzipiell sei seine Mannschaft von den Einzelspielern mit Schill, Werner, Eitel, Daniel Neumann, Michael Janzen, Daniel Feist und Nick Janzen dennoch ganz gut besetzt gewesen. Mit sieben Mann habe er aber nur wenig reagieren können. „Und vor allem das Läufer-System war in der zur Verfügung stehenden Truppe nicht ausreichend eingespielt, sodass wir uns quasi selbst geschlagen haben.“

Gerade im ersten Durchgang haderte Hoffmann auch mit sich selbst. Über 12:9 und 14:12 hatte sich der SVK auf 18:14 abgesetzt, doch gab er diese Führung noch aus der Hand. „Vielleicht habe ich da zu spät die Auszeit genommen, das muss ich mir ankreiden“, sagte der Coach, der zusehen musste, wie sein Team vom 20:19 den Abschnitt noch mit 21:25 abgab. „Die Aufstellung war in dieser Situation gut und ich dachte, eine Annahme und ein Punkt mit anschließendem Ballwechsel bringen uns wieder in Fahrt. Leider war das nicht so.“ Der zweite Durchgang ging dann über 15:11 und 24:18 etwas deutlicher an die Hausherren. „Wiesbach hat technisch sehr sauber gespielt“, erklärt Hoffmann und fügt an: „Und wir haben es nicht geschafft, den Gegner vor Probleme zu stellen.“

Besser gelang den Zweibrückern dies im dritten, erneut knappen Satz. Über 8:7 und 9:13 kam der SVK wieder auf 12:13 heran. Das Hoffmann-Team zog schließlich auf 19:17 vorbei. Bis zum 22:19 blieb es spannend, dann sicherten die Gäste mit 25:21 diesen Abschnitt. Auch der vierte Satz blieb lange offen (15:15), aber zu oft standen sich die Zweibrücker selbst im Weg. „Meine Spieler konnten es nicht umsetzen, einfache Bälle so zu spielen, dass der Gegner Probleme im Aufbau hat. Obwohl wir genau das in den letzten zwei Wochen gezielt im Training eingebaut haben“, ärgerte sich Hoffmann. Zudem landeten viele Angriffsschläge im Aus. „Das sind Eigenfehler und direkte Punkte für den Gegner“, erklärt der SV-Trainer, wie sich der TV Wiesbach letztlich auch diesen Abschnitt mit 25:20 und damit den 3:1-Sieg sicherte.

SVK-Trainer Alexander Hoffmann. Foto: Martin Wittenmeier